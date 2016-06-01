科威特希望油价合理 并保持与非OPEC产油国对话--KUNA

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透迪拜6月1日 - 科威特代理石油部长萨拉(Anas al-Saleh)对科威特新闻社(KUNA)表示，科威特希望石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国之间保持对话，以帮助油市实现更好的平衡，并希望油价处于对生产商和消费者而言都“合理的”水准。
根据科威特新闻社周二的报导，萨拉还表示，OPEC成员国石油部长在维也纳开会时，料就新任秘书长候选人达成谅解。(完)
(编译 王兴亚；审校 杜明霞)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。