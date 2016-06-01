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国际财经 | 2016年 6月 1日 星期三 14:11 BJT

科威特希望油价合理 并保持与非OPEC产油国对话--KUNA

路透迪拜6月1日 - 科威特代理石油部长萨拉(Anas al-Saleh)对科威特新闻社(KUNA)表示，科威特希望石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国之间保持对话，以帮助油市实现更好的平衡，并希望油价处于对生产商和消费者而言都“合理的”水准。

根据科威特新闻社周二的报导，萨拉还表示，OPEC成员国石油部长在维也纳开会时，料就新任秘书长候选人达成谅解。(完)

(编译 王兴亚；审校 杜明霞)

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