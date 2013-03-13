胡晓义：养老金未来压力大 可市场化运作实现保值增值

路透北京3月13日 - 中国人力资源和社会保障部副部长胡晓义表示，尽管中国养老保险基金当期不存在缺口问题，但随着老龄化程度提高，未来基金的压力会越来越大，除采取加大财政投入等措施外，还可通过市场化运作来实现保值增值。

新华社周三援引他称，要延缓或弥补这个缺口将通过扩大参保覆盖面，加大财政投入，以及开辟新的资金渠道，如将国有资产的增值部分、国有土地出让金等纳入的方式。同时还在研究建立企业退休人员基本养老金正常的调整机制。

“从2000年开始，中央已经在安排战略性的储备，全国社会保障基金目前已达近1万亿元的规模，这为将来应对老龄化高峰又提供了一个蓄水池。”胡晓义说。

由于观察口径不同，中国的养老金缺口问题一直存在争议，计算结果相差很大。

胡晓义介绍，2012年，中国城镇职工基本养老保险基金收入1.97万亿元，支出1.55万亿元，当期结余4,191亿元，累计结余2.37万亿元。总体上说养老保险基金收入大于支出，当期不存在基金缺口问题。

他表示，全国社会保障基金和企业年金已经通过市场化运营来实现保值增值，而且效果还都不错。“2.37万亿元的城镇职工基本养老保险基金可以吸取这些经验，在安排了现有的支付部分外，可以通过市场化的运作来实现保值增值。”

人保部部长尹蔚民两会期间即透露，正在认真研究养老金投资管理办法，希望能够尽快出台。

胡晓义还提到，正在研究建立企业退休人员基本养老金正常的调整机制，尽管过去九年连续调整养老金实际上已经形成了一定的决策机制--经济发展、社会平均工资水平、物价水平、财政能力等因素都已经成为决策时的考虑因素，现在就是将这些因素进一步细化。

“比如在公平性方面还有哪些因素需要考虑；在适应流动性方面，不同群体间、不同地区间的水平安排要怎样合理安排；在可持续性方面，怎样既不断提高退休人员的保障水平同时又能加强激励机制，实现多缴多得、长缴多得。”胡晓义称。

2005-2012年，中国已连续八年较大幅度调整企业退休人员基本养老金水平，2012年调整后企业退休人员月人均养老金达到1,721元。2013年，国家决定继续提高企业退休人员基本养老金水平，提高幅度按2012年企业退休人员月人均基本养老金的10%确定。

**双轨制问题**

针对年年两会前热议的中国养老金公务员与企业等退休人员待遇不同的双轨制问题，胡晓义表示，“现在我们也是按照中央和国务院的要求在调查研究，听取各方面的意见。”

他指出，2008年中国已经确定在山西、上海、浙江、广东、重庆五省市先期开展试点，与事业单位分类改革配套推进。

“但机关事业单位的养老保险制度改革不能‘单打独斗’，而是要在一个总体的改革框架下来进行。”胡晓义说，“其中包括机构分类、人事制度、工资分配、财政保障等多方面的配套措施。”

“对于这方面的改革，我们知道公众有很多的反映，我们一样也很着急，但我们这次一定要力争改革能够成功，不能做一个‘夹生饭’，半道又退回来了，所以我们需要更加综合、更加全面、更加审慎地考虑问题，在此基础之上向决策层提出我们的建议。”他称。（完）

(发稿 沈燕; 审校 张喜良)

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