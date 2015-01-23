和黄洽购西班牙电信所持英国电讯商O2 UK 意向价92.5亿英镑

软银集团称向中国打车软件公司滴滴出行投资50亿美元
路透东京5月12日 - 软银集团在一份业绩声明中表示，已同意向中国打车软件公司滴滴出行投资50亿美元，或5,500亿日圆。
路透香港1月23日 - 由亚洲富豪李嘉诚掌控的环球综合企业--和记黄埔0013.HK周五宣布，公司已同意与西班牙电信(TEF.MC)进行独家洽商，向后者收购英国电讯营商O2 UK，意向价为现金92.5亿英镑。
和黄表示，预期洽商将进行数星期。除上述现金代价须于交易完成时支付外，公司并须在Hutchison 3G UK与O2 UK的合并业务累积现金流达到协定水平后，再额外支付总额最高10亿英镑的递延利润分成。这将使整项交易规模达到102.5亿英镑。
这宗交易须待有关O2 UK的尽职审查达满意水平、条款达成协议及签署最终协议，以及获得所有必要的企业及监管机构批准，方可作实。
和黄今天早上暂停股份买卖，停牌前周四收报98.3港元。下午恢复交易。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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路透北京5月12日 - 中国国家主席习近平和美国总统特朗普会晤后一个月，中美双方就农产品贸易、金融服务、能源等达成共识，明确百日内完成的事项，并同意在百日计划取得进展的基础上，再着手讨论中美经济合作一年计划。
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