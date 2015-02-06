和黄与数家中资企业商谈出售港口资产权益--报载

路透香港2月6日 - 南华早报周五报导，香港富豪李嘉诚旗下的和记黄埔0013.HK正与中国内地数家企业进行磋商，将出售部分港口业务权益，价值约1,600亿港元(合206亿美元)。

该报纸援引一位知情人士话称，和黄正与招商局国际(0144.HK)、中远太平洋(1199.HK)、中海码头发展有限公司及国家开发投资公司洽商出售40%的权益。

当被问及这一报导时，和黄一位发言人对路透称，“该传言毫无根据。”

路透未能立即联系到招商局国际、中远太平洋及中海码头给予置评。

南华早报称，去年年中曝出的出售传言最近几个月有点消声匿迹，因上月李嘉诚对其商业帝国进行了大规模重组。该报导补充称，买家认为李嘉诚的要价“过高”。

和黄持有和记黄埔港口集团80%权益。(完)

(编译 于春红; 审校 郑茵)

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