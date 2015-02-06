和黄与数家中资企业商谈出售港口资产权益--报载

安邦人寿三个月内禁止申报新产品 产品开发工作需整改--保监会
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透香港2月6日 - 南华早报周五报导，香港富豪李嘉诚旗下的和记黄埔0013.HK正与中国内地数家企业进行磋商，将出售部分港口业务权益，价值约1,600亿港元(合206亿美元)。
该报纸援引一位知情人士话称，和黄正与招商局国际(0144.HK)、中远太平洋(1199.HK)、中海码头发展有限公司及国家开发投资公司洽商出售40%的权益。
当被问及这一报导时，和黄一位发言人对路透称，“该传言毫无根据。”
路透未能立即联系到招商局国际、中远太平洋及中海码头给予置评。
南华早报称，去年年中曝出的出售传言最近几个月有点消声匿迹，因上月李嘉诚对其商业帝国进行了大规模重组。该报导补充称，买家认为李嘉诚的要价“过高”。
和黄持有和记黄埔港口集团80%权益。(完)
(编译 于春红; 审校 郑茵)
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路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透上海/北京5月5日 - 人民币兑美元即期周五受强购汇打压收贬至近一月新低。交易员称，早盘时段市场波动狭窄，部分机构参与倒量，成交量上升明显；午后客盘购汇增强，且离岸CNH亦显着走贬，汇价在收盘前跌破6.9关口。
指标 4月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数