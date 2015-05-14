和黄与VimpelCom磋商合并意大利流动电讯业务

路透香港5月14日 - 由亚洲富商李嘉诚掌控的环球综合企业--和记黄埔有限公司0013.HK周四称，该公司正与俄罗斯VimpelComVIP.O就合并各自于意大利的流动电讯业务进行磋商。

和黄在香港联交所的声明称，正与VimpelCom就可能成立一家股权均等合资企业进行磋商，此举涉及将和黄于意大利之间接附属公司3 Italia S.p.A.与VimpelCom于意大利之全资附属公司WIND Telecomunicazioni S.p.A.合并。

不过和黄与VimpelCom均强调，该交易须待（其中包括）条款达成协议、签订最终协议、达致满意之负债水平及一切所需之企业与监管批准已获取后，方可作实。

WIND与3 Italia分别是意大利流动电讯市场第三及第四大营运商，两者合并的话，营运商数目将由四变三，像此前德国、奥地利和爱尔兰一样，将有助降低市场竞争压力及令减价战告终。

但交易难处在于如何达成双方满意条款，能够在李嘉诚与俄富商Mikhail Fridman之间的利益作出平衡。

而50-50的合资企业模式可能是和黄策略上一项转变。过去两年，和黄在欧洲市场四处并购，先是奥地利、爱尔兰，至近期同意收购西班牙Telefonica's(TEF.MC)于英国的分支O2 UK。

分析师称，合资企业的架构，对于因并购而债务增加的和黄以及希望保留俄罗斯以外业务的Vimpelcom来说，可能是具吸引力的选择。

以2014年末的客量计，WIND与3 Italia的合并市场占有率为33.3%，另外两家竞争对手Telecom Italia与Vodafone分别为32.1%及27.5%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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