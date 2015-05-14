和黄与VimpelCom磋商合并意大利流动电讯业务

亚洲股市回落 但周线料录得涨幅
澳洲股市跌0.9%，金融股领跌。中国股市沪综指涨0.4%，因在外界担忧流动性的情况下，中国央行注资举措提供些许安慰。
路透香港5月14日 - 由亚洲富商李嘉诚掌控的环球综合企业--和记黄埔有限公司0013.HK周四称，该公司正与俄罗斯VimpelComVIP.O就合并各自于意大利的流动电讯业务进行磋商。
和黄在香港联交所的声明称，正与VimpelCom就可能成立一家股权均等合资企业进行磋商，此举涉及将和黄于意大利之间接附属公司3 Italia S.p.A.与VimpelCom于意大利之全资附属公司WIND Telecomunicazioni S.p.A.合并。
不过和黄与VimpelCom均强调，该交易须待（其中包括）条款达成协议、签订最终协议、达致满意之负债水平及一切所需之企业与监管批准已获取后，方可作实。
WIND与3 Italia分别是意大利流动电讯市场第三及第四大营运商，两者合并的话，营运商数目将由四变三，像此前德国、奥地利和爱尔兰一样，将有助降低市场竞争压力及令减价战告终。
但交易难处在于如何达成双方满意条款，能够在李嘉诚与俄富商Mikhail Fridman之间的利益作出平衡。
而50-50的合资企业模式可能是和黄策略上一项转变。过去两年，和黄在欧洲市场四处并购，先是奥地利、爱尔兰，至近期同意收购西班牙Telefonica's(TEF.MC)于英国的分支O2 UK。
分析师称，合资企业的架构，对于因并购而债务增加的和黄以及希望保留俄罗斯以外业务的Vimpelcom来说，可能是具吸引力的选择。
以2014年末的客量计，WIND与3 Italia的合并市场占有率为33.3%，另外两家竞争对手Telecom Italia与Vodafone分别为32.1%及27.5%。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
澳洲股市跌0.9%，金融股领跌。中国股市沪综指涨0.4%，因在外界担忧流动性的情况下，中国央行注资举措提供些许安慰。
路透新加坡5月12日 - 国际能源署(IEA)将检讨其电动车(EV)使用及石油需求预估，因印度与中国近来皆提出有利于使用汽油以外替代能源的电动汽车与车辆的新政策。
路透首尔5月12日 - 韩国现代汽车和起亚汽车周五称，将在韩国召回24万辆汽车。之前，韩国国土交通部因举报者披露的安全缺陷问题而发布了首项强制召回令。