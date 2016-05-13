恒信移动火速变更收购标的行业分类 深交所提出问询

路透上海5月13日 - 在媒体周三报导中国证监会将严控跨界收购后，恒信移动(300081.SZ)当晚就宣布其拟收购的标的公司行业分类由广播电影电视类和娱乐业变更为专业技术服务业。深交所周四稍晚发出关注函，要求上市公司和财务顾问解释变更原因及其合理性。

深交所关注函指出，公司此前的重组报告书披露标的公司业务模式为影视剧投资、制作和发行，而且在标的公司的估值测算中，亦多依赖其影视及数字版权收入预测，以及将沪深股市中文化、体育和娱乐等行业的上市公司作为可比公司，财务顾问及评估师应对此次变更发表意见。

深交所要求上市公司在本周六前回复有关说明材料。

恒信移动4月中披露，拟增发股份收购东方梦幻100%股权，后者估值12.9亿元。恒信移动实际控制人孟宪民持有东方梦幻35.2%股份。

财新网周三报导引述知情人士的话称，证监会已经部分叫停上市公司跨界定向增发，涉及互联网金融、游戏、影视、VR（虚拟现实）四个行业。同时，这四个行业的并购重组和再融资也被叫停。

恒信移动周四收报36.11元。（完）