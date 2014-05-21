国务院拟加快重大水利工程建设 增加国家创投发展新兴产业

中国失业率若大幅攀升要加大财政和货币政策调整实施力度--国务院

路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。