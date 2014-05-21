国务院拟加快重大水利工程建设 增加国家创投发展新兴产业

兖州煤业预计一季度净利按年大增约6倍，得益于价量齐升
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
路透北京5月21日 - 中国国务院常务会议周三决定，加快推进节水供水重大水利工程建设，并决定大幅增加国家创投引导资金促进新兴产业发展。
中国政府网刊登新闻稿称，会议确定，在今明年和“十三五”期间分步建设纳入规划的172项重大水利工程。工程建成后，将实现新增年供水能力800亿立方米和农业节水能力260亿立方米、增加灌溉面积7,800多万亩。
此外，会议决定，成倍扩大中央财政新兴产业创投引导资金规模，加快设立国家新兴产业创业投资引导基金，破解创新型中小企业融资难题。
会议称，将改革政府投入方式，更好发挥中央财政资金引导作用，带动各方资金特别是商业资金用于创业投资，让市场决定创新资源配置，支持战略性新兴产业和高技术产业处于成长期的创新型中小企业发展。（完）
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(发稿 张晓翀；审校 林高丽)
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路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透上海4月19日 - 人民币兑美元即期周三小幅收跌，中间价则上调近200点。交易员称，隔夜美元指数明显调整，购汇客盘需求在合适点位持续出手，导致人民币市场价明显低于中间价；午后出现大量油盘购汇，进一步推低汇价。