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中国财经 | 2014年 5月 22日 星期四 07:28 BJT

国务院拟加快重大水利工程建设 增加国家创投发展新兴产业

路透北京5月21日 - 中国国务院常务会议周三决定，加快推进节水供水重大水利工程建设，并决定大幅增加国家创投引导资金促进新兴产业发展。

中国政府网刊登新闻稿称，会议确定，在今明年和“十三五”期间分步建设纳入规划的172项重大水利工程。工程建成后，将实现新增年供水能力800亿立方米和农业节水能力260亿立方米、增加灌溉面积7,800多万亩。

此外，会议决定，成倍扩大中央财政新兴产业创投引导资金规模，加快设立国家新兴产业创业投资引导基金，破解创新型中小企业融资难题。

会议称，将改革政府投入方式，更好发挥中央财政资金引导作用，带动各方资金特别是商业资金用于创业投资，让市场决定创新资源配置，支持战略性新兴产业和高技术产业处于成长期的创新型中小企业发展。（完）

欲知更多详情，请点选中国政府网 here

(发稿 张晓翀；审校 林高丽)

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