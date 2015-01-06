现代汽车集团计划在2018年之前投资730亿美元（更新版）

(新增细节与股价情况)

路透首尔1月6日 - 全球第五大汽车厂商--韩国现代汽车集团周二表示，计划未来四年投资总计730亿美元扩大产能、兴建新的总部大楼和开发新车型。

现代汽车集团是韩国第二大综合企业。当前韩国政府正在推动拥有大量现金储备的企业拿出更多的钱用于投资、雇聘和派息。

现代汽车集团拥有57家关联企业，包括现代汽车(005380.KS)和起亚汽车(000270.KS)。该集团在声明中称，2018年前的计划资本投资为49.1万亿韩元，研发支出为31.6万亿韩元。

声明说得不是特别详细，但此前现代汽车与起亚汽车均表示将在未来几年在中国和墨西哥兴建工厂，暗示要恢复产能扩张活动。

现代汽车与起亚汽车表示，将在未来四年大量增加支出用于开发更加环保的汽车和自动驾驶汽车。

现代汽车集团在声明中表示，其中的四分之三投资将投在韩国当地，这将“极大地帮助”韩国经济恢复活力。

其中很大一部分可能用于购买一块地皮。集团旗下的三家公司同意斥资10.55万亿韩元购买这块土地，价格远高于市场的预估。

相比之下，韩国央行数据显示，韩国过去一年的全国资本投资规模为127万亿韩元。

0453GMT，现代汽车与起亚汽车股价分别下跌1.8%和1.2%，大盘下跌1.7%。(完)

(编译 张涛；审校 李春喜)

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