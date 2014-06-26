现代汽车因夸大车辆节油性或遭10亿韩元罚款

一季度全球黄金需求量同比降18% 因黄金ETF流入量自高点回落--WGC
路透上海5月4日 - 世界黄金协会（WGC）周四发布最新季度黄金需求趋势报告，一季度全球黄金需求为1,034吨，同比下降18%，主要是因为黄金ETF（交易所上市基金）流入总量由去年同期的阶段性高点回归到正常水平，以及各国央行的黄金储备需求持续放缓。
路透首尔6月26日 - 韩国交通部周四表示，计划对现代汽车(005380.KS)处以约10亿韩元(100万美元)的罚款，因该公司过度夸大Santa Fe运动型多功能车(运动休旅车,SUV)的燃油经济性。
韩国交通部对该车型进行了测试，最终得出结论。根据这一结论，认为被误导的消费者，将可通过法律手段寻求赔偿。
不过，韩国工业部同一天表示，该部门进行的测试显示Santa Fe的燃油经济性并未被夸大。
交通部在韩国国内对14辆车的节油性进行了测试。此前现代和起亚称美国市场出售的约90万辆车存在夸大节油性的现象，其中就包括Santa Fe车型。
韩国交通部周四表示，Santa Fe的节油经济性同厂家标注数字的差距达到8.3%，超过了5%的可接受范围。
不过工业部测算的结果在误差范围之内。
韩国政府表示，差异源于不同的检测方式与标准。(完)
(编译 洪曦; 审校 王洋)
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