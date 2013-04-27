现代汽车因广告描述自杀情节道歉

东芝称申请破产的西屋电气截止去年底共有98亿美元债务
路透东京3月29日 - 日本东芝周三表示，旗下美国西屋电气截至12月底共有负债98亿美元，该业务已根据美国破产法第11章申请破产保护。
路透首尔4月26日（记者 Hyunjoo Jin） - 韩国现代汽车(005380.KS)因一则推广零碳排放汽车的广告而被迫道歉，该广告描述的是一名男子在车内试图利用尾气自杀、但自杀未遂的情节。
此前该公司在美国夸大燃油能效，于本月宣布大规模召回汽车。
现代汽车采取紧急措施限制广告带来的损害，这段广告已被撤掉。
这段广告由广告公司Innocean Worldwide Corp的欧洲部门制作。
现代汽车和Innocean称，他们对播放这段针对欧洲观众的“病毒视频”可能引发的“任何冒犯和不快致以深切和真诚的歉意”。
这段广告在YouTube播放，旨在推广现代汽车旗下ix35氢动力汽车，讲述的一位中年男子用一根软管接连排气管向车内导入尾气，试图自杀。
根据广告，由于汽车排放的全是水，因此该男子自杀未遂。
在伦敦从事数字文案工作的Holly Brockwell在博客上称，她看了这段广告后感到“难受”，并称她的父亲就是自杀的，而当时她还是个孩子。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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