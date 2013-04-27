现代汽车因广告描述自杀情节道歉

图为2013年4月25日在首尔拍到的现代汽车logo。 REUTERS/Kim Hong-Ji

路透首尔4月26日（记者 Hyunjoo Jin） - 韩国现代汽车(005380.KS)因一则推广零碳排放汽车的广告而被迫道歉，该广告描述的是一名男子在车内试图利用尾气自杀、但自杀未遂的情节。

此前该公司在美国夸大燃油能效，于本月宣布大规模召回汽车。

现代汽车采取紧急措施限制广告带来的损害，这段广告已被撤掉。

这段广告由广告公司Innocean Worldwide Corp的欧洲部门制作。

现代汽车和Innocean称，他们对播放这段针对欧洲观众的“病毒视频”可能引发的“任何冒犯和不快致以深切和真诚的歉意”。

这段广告在YouTube播放，旨在推广现代汽车旗下ix35氢动力汽车，讲述的一位中年男子用一根软管接连排气管向车内导入尾气，试图自杀。

根据广告，由于汽车排放的全是水，因此该男子自杀未遂。

在伦敦从事数字文案工作的Holly Brockwell在博客上称，她看了这段广告后感到“难受”，并称她的父亲就是自杀的，而当时她还是个孩子。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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