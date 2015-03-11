现代汽车计划在美国建新厂 以满足SUV需求--消息（更新版）

英国标准人寿和安本资产管理将在合并后裁员10%
路透伦敦5月10日 - 标准人寿和安本资产管理料将裁减800个岗位，接近两家公司员工总数的10%，这是两家公司合并交易的一部分。两家公司欲通过合并打造英国最大上市投资管理公司。
(新增分析师以及公司评论)
路透底特律/首尔3月11日 - 三位知情人士称，韩国现代汽车(005380.KS)计划在美国建设新厂，以加快运动型车(运动休旅车，SUV)的生产，因油价下跌提振了高油耗车需求。
该公司生产的伊兰特和索纳塔等轿车在美国市场销售放缓，消费者在近期油价下跌的情况下改买体积较大而能效较低的SUV。
“这是一座新的汽车组装厂，就在阿拉巴马现有工厂的旁边。目前正在与阿拉巴马州商谈最终的条件，”一位消息人士提及该公司计划新建的工厂时说到。
现代汽车发言人表示，“现阶段没有计划”扩大美国的生产能力。
这条消息首先由韩国联合通讯社报导，披露后现代汽车股价上扬3.2%至大约两个月高点。
另有两位消息人士称，现代汽车一直考虑在美国新建一座工厂，以满足SUV的市场需求，但他们并未获悉最终的决定。这两位人士要求不透露身份，因此事仍属保密。
“现代汽车需要在美国建立第二座工厂，”Korea Investment & Securities汽车行业分析师Suh Sung-moon说。
他表示，该公司可能把圣达菲的生产转移到阿拉巴马，那里还可以生产Tucson和皮卡。目前现代汽车在美国境内没有销售皮卡。
韩联社报导称，阿拉巴马新厂年产能力将为30万辆，2017年开始生产SUV。(完)
(编译 郑茵 审校 高琦)
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