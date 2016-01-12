独家：现代汽车考虑将新款雅绅特迁往墨西哥生产--消息

美国公布强劲数据后美元保持升势 欧元由跌转升
在德拉吉讲话期间，欧元兑美元曾跌穿1.06美元，德拉吉指欧元区经济复苏“受到结构性改革步伐迟滞的拖累”，称仍需要“非常大规模”的货币政策刺激措施。
路透首尔1月12日 - 两名知情人士周二表示，韩国现代汽车(005380.KS)计划把新款雅绅特(Accent)小型车的生产转移到关联公司起亚汽车(000270.KS)在墨西哥的工厂进行，藉此把利润率较低汽车的生产迁移出成本较高的韩国。
雅绅特将是现代在墨西哥生产的首款汽车。凭借低廉的劳动力以及与美国接壤，墨西哥也在招揽其他汽车制造商在该国进行生产。起亚汽车在墨西哥的工厂计划5月开始运营。
一名直接了解情况的消息人士称，现代计划2017年7月开始在墨西哥生产新款雅绅特，当年计划生产2万辆。消息人士并称，现代计划到2018年将产量提高到7.6万辆，2019年提高到10万辆。
该消息人士称，现代将继续在韩国生产雅绅特，可能生产一款新的紧凑型SUV以弥补可能出现的产量下滑，并开发增长迅速、利润率较高的部分市场。
该消息人士还称，起亚也计划在墨西哥工厂不仅制造福瑞迪(Forte)轿车，还将生产锐欧(Rio)紧凑型轿车。
消息人士拒绝具名，因他们未获授权公开谈论此事。
在对路透问题的邮件回复中，现代表示正考虑通过起亚设在墨西哥的工厂生产现代汽车，但尚未作出任何具体决定。
现代还表示，考虑在韩国、美国和欧洲推出紧凑型SUV。（完）
(编译 李春喜/高琦 审校 王洋)
在德拉吉讲话期间，欧元兑美元曾跌穿1.06美元，德拉吉指欧元区经济复苏“受到结构性改革步伐迟滞的拖累”，称仍需要“非常大规模”的货币政策刺激措施。
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
路透纽约1月19日 - 油价周四小幅走高，但美国原油库存增加限制了油价从一周低位反弹的幅度，此前国际能源署(IEA)称，在石油输出国组织(OPE)与其它产油国减产协议生效前，油市供应就已经在收紧。