现代汽车将在更多国家召回Genesis

路透底特律/首尔10月22日 - 现代汽车(005380.KS)周二称，将在韩国和其他市场召回Genesis轿车，以处理潜在的刹车问题。现代此前已经在美国召回约27,500辆Genesis轿车，并准备最早于下个月推出新款Genesis轿车。

现代称，将召回2008年4月1日至2012年3月16日期间生产的Genesis轿车，以更换制动液。现代未说明其他哪些国家可能受到影响。

尽管美国和韩国是Genesis轿车的两大市场，召回行动不太可能给销售带来严重影响。

现代发言人称，公司3月起就采取了服务活动，为送到经销商那里的受影响汽车更换制动液。约4万辆或60%的Genesis轿车更换了制动液。

现代称，听说美国安全监管机构开始调查约4万辆2009年款Genesis轿车后，公司决定召回余下的Genesis轿车，下月起将开始向受影响的车主寄送信件。

现代发言人称，公司将指导车主将车送往现代经销商那里接受刹车检验并更换制动液，车主不需要承担费用。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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