现代汽车在北美召回58000辆汽车 因顶篷支架有伤人隐患

美国经济以温和至适度的步伐扩张 通胀压力仍受控-FED褐皮书

路透华盛顿4月19日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)在周三公布的最新褐皮书称，2月中到3月底，美国经济以温和至适度的步伐扩张，但通胀压力仍受控。企业吸引和留住人才的难度加大。