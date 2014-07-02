现代汽车在北美召回58000辆汽车 因顶篷支架有伤人隐患

欧股小幅反弹 受企业业绩和银行股升势扶助
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
7月2日 - 路透底特律7月1日 - 美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)表示，现代汽车(005380.KS)将在美国和加拿大召回2010-2012年款的58,000辆Elantra Touring汽车，因为该车顶篷支架可能在侧方气囊启动时移位。
NHTSA表示，若该支架在车祸中触及任何人，都可能会导致割伤。
现代汽车发言人表示，尚未收到有关该问题的伤亡报告。
NHTSA称，将召回的该款车中约有35,000辆在美国，约23,000辆在加拿大。
NHTSA表示，现代汽车经销商将在顶篷加装粘合带。预计召回将于8月中旬开始。(完)
(编译 朱晓军；审校 于春红)
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