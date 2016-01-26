现代汽车第四季净利下滑 并称2016年前景不乐观

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透首尔1月26日 - 韩国现代汽车(005380.KS)周二公布，第四季获利连续第八个季度下滑，因该公司提高折扣以复苏美国销售元气，且新兴市场汽车需求停滞。
现代汽车称，10-12月净利从上年同期的1.66万亿韩元减至1.63万亿韩元(13.6亿美元)。这个数字大致符合汤森路透I/B/E/S调查15名分析师平均预估的1.6万亿韩元。
2015年全年净利为6.42万亿韩元，创五年来最低；该公司并警告称，2016年前景依然不乐观。
“我们预计围绕全球汽车市场的不确定性在今年仍会持续下去，”现代汽车在声明中称。
分析师表示，现代汽车在第四季增加库存及销售激励措施，提高年末产量以避免年度营收下降。
现代汽车称，第四季营业利润下降19%至1.52万亿韩元；营收则增长5%至24.76万亿韩元。
该公司周二发布业绩后，股价盘中下跌1.5%。(完)
(编译 王兴亚；审校 张荻)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
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