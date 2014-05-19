现代汽车将召回逾14万辆Tucson跨界车型

路透华盛顿5月17日 - 据向美国汽车安全监管机构提交的备案文件，韩国现代汽车(005380.KS)将召回逾14万辆Tucson跨界型休旅车，因该车型安装于方向盘上的安全气囊组件可能会松动。

根据提交给美国国家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)的文件，现代汽车表示，此次召回将影响到2011至2014车型年的Tucson，在美国涉及137,500辆，在波多黎各涉及3,500辆。

现代汽车公司表示，在组装过程中，连接驾驶员安全气囊部件和方向盘的两个螺栓可能没有被正确拧紧。 该公司表示，气囊部件可能会从方向盘脱落，可能在发生交通事故时造成人身伤害。

现代汽车表示，目前还没有该缺陷引发事故或人员伤亡的报告。

美国国家公路交通安全管理局表示，现代汽车预计将在6月底开始向车主发出召回通知，经销商将免费检查并拧紧螺栓。(完)

(编译 张涛；审校 郑茵)

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