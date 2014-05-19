现代汽车将召回逾14万辆Tucson跨界车型

英国提前大选可减轻脱欧导致“断崖式坠落”的风险--标普
路透伦敦4月28日 - 债信评级机构标准普尔表示，英国首相特雷莎·梅决定在6月8日提前大选，或许可以使英国更有可能达成较好的退欧协议，但6月8日选举结果出人意料的风险仍然存在。
路透华盛顿5月17日 - 据向美国汽车安全监管机构提交的备案文件，韩国现代汽车(005380.KS)将召回逾14万辆Tucson跨界型休旅车，因该车型安装于方向盘上的安全气囊组件可能会松动。
根据提交给美国国家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)的文件，现代汽车表示，此次召回将影响到2011至2014车型年的Tucson，在美国涉及137,500辆，在波多黎各涉及3,500辆。
现代汽车公司表示，在组装过程中，连接驾驶员安全气囊部件和方向盘的两个螺栓可能没有被正确拧紧。 该公司表示，气囊部件可能会从方向盘脱落，可能在发生交通事故时造成人身伤害。
现代汽车表示，目前还没有该缺陷引发事故或人员伤亡的报告。
美国国家公路交通安全管理局表示，现代汽车预计将在6月底开始向车主发出召回通知，经销商将免费检查并拧紧螺栓。(完)
(编译 张涛；审校 郑茵)
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