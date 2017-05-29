现代汽车将开设北京体验店 提升在中国的品牌形象

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透首尔/北京5月28日 - 知情人士表示，现代汽车(005380.KS)即将在中国开设第一家品牌体验中心，并有可能在当地组装高端Genesis车型，还将加速推出一款运动型车(运动休旅车，SUV)。该公司在中国市场受到反韩情绪的打击，并被本地竞争对手夺走市场份额。
不久以前，现代汽车和关联企业起亚汽车(000270.KS)在中国的外籍汽车品牌中还排名第三，但由于韩国打算部署北京当局反对的美国反导弹防御系统，导致消费者情绪反弹。
分析师多表示，外交争端掩盖了现代和起亚在中国存在的更大问题：品牌认同度欠佳，产品线难以和本地品牌价格更低廉的SUV竞争。
咨询公司IHS Markit Automotive驻上海的亚太主管James Chao表示，现代在中国不上不下，缺乏明确的品牌形象，同时还得面对中韩关系恶化。
他称新推出的SUV应该会带来助力，但是晚了一步。
其实在反导弹系统争议之前，去年现代/起亚的中国市占率就大跌至8.1%，创下八年来最低，今年则是进一步降至5%。
为了化解品牌危机，现代汽车9月将在北京798艺术区开设品牌体验中心。现代汽车在首尔有三座类似的体验中心，另外在莫斯科还有一座。
两位熟悉情况的人士称，现代汽车也在考虑使用从韩国运来的成套散件(CKD)，在中国组装捷恩斯(Genesis)汽车，这将使进口关税减少逾一半至10%。
一位消息人士补充称，在中国组装捷恩斯汽车，亦可防止其技术泄露给中国当地合资企业--北京汽车(1958.HK)。
现货汽车还没有决定首先在中国生产哪款捷恩斯汽车，但计划在2020年前基于这一高端品牌生产六款汽车，其中包括一款轿跑车和两款SUV。
现代汽车在声明中称，“尽管捷恩斯品牌正在评估针对中国市场的各种策略，但目前尚未作出具体决定。”
一位人士对路透表示，现代汽车可能还将把一款代号为NU的小型SUV提前一个月在11月推出，由现代汽车在中国建立的第四家工厂进行生产。
一位直接了解情况的人士称，起亚正考虑在中国市场推出其首款轿跑车Stinger，不过目前还没有在中国生产该款汽车的计划。
现代汽车称，计划从今年下半年起把互联系统(connectivity)和高级辅助驾驶系统(ADAS)等先进的新技术运用到许多产品中去，很快将推出六款新能源汽车。(完)
(编译 张明钧/于春红; 审校 郑茵/高琦)
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