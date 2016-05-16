独家：现代汽车再次挖角宾利 推动旗下豪车品牌

继去年延揽宾利设计总监卢克·唐克沃克（Luc Donckerwolke）后，现代汽车将宣布聘得宾利首席外观设计师Sangyup Lee。Lee将向唐克沃克汇报，主导现代的“创世纪”（Genesis）豪华汽车品牌。宾利发言人证实Lee“已从宾利辞职，任职于另一个品牌”。现代发言人拒绝置评。路透