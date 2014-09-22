独家：现代汽车斥100亿美元购地 报价未征求董事会同意--消息

亚股下跌同时美元回吐涨幅 因朝鲜紧张局势升温
路透新加坡4月18日 - 亚洲股市周二回落，同时美元回吐之前因美国财长努钦支持美元强势的讲话而录得的涨幅，因朝鲜紧张局势升级打压人气。
路透首尔9月20日 - 现代汽车(005380.KS)四名董事会成员向路透表示，该公司及两家上市关联企业以创纪录的100亿美元在首尔标下地块，但并未就报价征求董事会同意。该价格超过评估价格的三倍。
周四，在赢得对该地块的竞价后，现代汽车、起亚汽车(000270.KS)和现代摩比斯(012330.KS)股价大跌，导致80亿美元的股东价值蒸发，并引发投资者强烈抗议。此举也令市场再次担忧韩国大企业的公司治理问题。
三名董事称，虽然上述三家公司董事会曾讨论并批准竞购该地块，但竞购价格因保密而未向董事披露。该地块位于首尔高端的江南区，用于建设总部大楼、酒店和汽车主题公园。
两名董事表示，现代汽车和起亚汽车董事会一致批准对韩国电力(KEPCO)(015760.KS)的这处地块提出报价。
“价格属于高度机密，所以我们在会上不会讨论，”一位因问题敏感而拒绝具名的董事称，“无形价值超过了该地块的评估价格。”
另一位董事称，董事会了解到该地块及周边建筑的估价并进行了讨论。他称，“现代对该地块拥有很多宏伟计划，我认为它值这个价。”
现代汽车集团拒绝对其报价的董事会决议置评，并称尚未决定三家公司将如何分担购地价格。现代汽车集团的主席为76岁的郑梦九。
韩国电力一位官员称，现代汽车集团在密封投标中以“明显优势”胜出。另一竞购方三星电子(005930.KS)未披露竞购报价，但媒体报导称其出价在40亿-50亿美元之间。
现代汽车集团拥有充裕现金，但很多投资者希望其用于增加股息派发，以及在市场追求更省油、更环保车型的激烈竞争中投资产能和研发。
一位现代汽车发言人周五在给路透的电子邮件中称，“我们一直都在与投资者会面商谈，已经准备好就此问题完整回答投资者的疑问。我们要说的是，很久以来我们一直都需要建设一座综合性的公司大楼。”(完)
(编译 朱晓军；审校 李婷仪)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透新加坡4月18日 - 亚洲股市周二回落，同时美元回吐之前因美国财长努钦支持美元强势的讲话而录得的涨幅，因朝鲜紧张局势升级打压人气。
路透东京4月18日 - 美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)周二与日本官员会面后表示，美国亟欲加强与日本间的贸易关系。
路透4月18日 - 评级机构穆迪表示： * 日本经济正在积聚动能，出口增长和预期中的财政支持举措提供支撑 * 预期日本政策刺激将为国内经济带来支持，抵消美国贸易政策可能进一步转向保护主义带来的下行风险 * 日本短期经济增长前景面临的风险大致平衡 * 自日本政府于2016年8月公布财政刺激方案之后，该国经济正显示出通胀攀升的迹象 (完) (编译 徐文焰；审校 张荻)