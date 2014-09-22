独家：现代汽车斥100亿美元购地 报价未征求董事会同意--消息

路透首尔9月20日 - 现代汽车(005380.KS)四名董事会成员向路透表示，该公司及两家上市关联企业以创纪录的100亿美元在首尔标下地块，但并未就报价征求董事会同意。该价格超过评估价格的三倍。

周四，在赢得对该地块的竞价后，现代汽车、起亚汽车(000270.KS)和现代摩比斯(012330.KS)股价大跌，导致80亿美元的股东价值蒸发，并引发投资者强烈抗议。此举也令市场再次担忧韩国大企业的公司治理问题。

三名董事称，虽然上述三家公司董事会曾讨论并批准竞购该地块，但竞购价格因保密而未向董事披露。该地块位于首尔高端的江南区，用于建设总部大楼、酒店和汽车主题公园。

两名董事表示，现代汽车和起亚汽车董事会一致批准对韩国电力(KEPCO)(015760.KS)的这处地块提出报价。

“价格属于高度机密，所以我们在会上不会讨论，”一位因问题敏感而拒绝具名的董事称，“无形价值超过了该地块的评估价格。”

另一位董事称，董事会了解到该地块及周边建筑的估价并进行了讨论。他称，“现代对该地块拥有很多宏伟计划，我认为它值这个价。”

现代汽车集团拒绝对其报价的董事会决议置评，并称尚未决定三家公司将如何分担购地价格。现代汽车集团的主席为76岁的郑梦九。

韩国电力一位官员称，现代汽车集团在密封投标中以“明显优势”胜出。另一竞购方三星电子(005930.KS)未披露竞购报价，但媒体报导称其出价在40亿-50亿美元之间。

现代汽车集团拥有充裕现金，但很多投资者希望其用于增加股息派发，以及在市场追求更省油、更环保车型的激烈竞争中投资产能和研发。

一位现代汽车发言人周五在给路透的电子邮件中称，“我们一直都在与投资者会面商谈，已经准备好就此问题完整回答投资者的疑问。我们要说的是，很久以来我们一直都需要建设一座综合性的公司大楼。”(完)

(编译 朱晓军；审校 李婷仪)

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