企业并购：三家私募股权公司竞购通用电气持有的现代信用卡股权-报导

《台湾重要政经日程》--1月16日-10月10日
====================================================================
路透首尔9月20日 - 韩国网站Invest Chosun周二称，三家私募股权公司正竞购美国通用电气 在韩国的信用卡合资公司--现代信用卡的43%股份。该交易估值可能超过6,000亿韩元(5.37亿美元)。
报导援引投行消息人士称，香港私募股权公司骏麒投资(Affinity Equity Partners)和PAG是其中的两家，通用电气金融服务公司(GE Capital)计划年底前完成股权出售。通用电气已经聘请高盛和摩根士丹利管理该交易。
通用电气计划退出与现代汽车 的两家合资公司--现代信用卡和现代金融，因该公司继续削减在金融服务业的曝险。
路透联系不上现代信用卡发言人置评。骏麒投资驻首尔的公关代表拒绝置评。(完)
(编译 李春喜 审校 张明钧)
====================================================================
路透上海1月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周一预计会开在6.8932元附近，较上日贬值约23点。
--行政院主计总处昨日表示，随着国际原油及农工原料行情走高，连跌九季的进口物价于去年第四季首度上涨0.72%，出口物价则续呈下跌2.08%，国际农工原料已进入另一个涨价循环。以此趋势研判，今年贸易条件转坏的机率高，其对经济将带来一定程度的影响，值得密切注意。