企业并购：三家私募股权公司竞购通用电气持有的现代信用卡股权-报导

路透首尔9月20日 - 韩国网站Invest Chosun周二称，三家私募股权公司正竞购美国通用电气 在韩国的信用卡合资公司--现代信用卡的43%股份。该交易估值可能超过6,000亿韩元(5.37亿美元)。

报导援引投行消息人士称，香港私募股权公司骏麒投资(Affinity Equity Partners)和PAG是其中的两家，通用电气金融服务公司(GE Capital)计划年底前完成股权出售。通用电气已经聘请高盛和摩根士丹利管理该交易。

通用电气计划退出与现代汽车 的两家合资公司--现代信用卡和现代金融，因该公司继续削减在金融服务业的曝险。

路透联系不上现代信用卡发言人置评。骏麒投资驻首尔的公关代表拒绝置评。(完)