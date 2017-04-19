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中国财经 | 2017年 4月 19日 星期三 12:09 BJT

复杂的政治和经济环境让北京现代面临严峻挑战--董事长

路透上海4月19日 - 北京现代汽车有限公司董事长徐和谊周三表示，由于政治和经济环境复杂并且中国市场竞争激烈，该公司正面临“严峻挑战”。中国和韩国目前在政治上处于僵持局面。

北京现代是韩国现代汽车(005380.KS)与北汽集团(1958.HK)组建的合资公司。徐和谊是在上海车展作出上述表示的。

3月现代汽车与其关联企业起亚汽车(000270.KS)在中国的汽车销售总量较上年同期骤降52%，因为韩国部署萨德反导系统的决定在中国引发反韩浪潮。

“目前，鉴于复杂的政治、经济和市场竞争环境，北京现代面临着严峻的市场挑战，”徐和谊表示，他并称公司将不会放慢在中国市场的创新步伐。(完)

(编译 王兴亚；审校 戴素萍)
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