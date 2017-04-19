复杂的政治和经济环境让北京现代面临严峻挑战--董事长

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海4月19日 - 北京现代汽车有限公司董事长徐和谊周三表示，由于政治和经济环境复杂并且中国市场竞争激烈，该公司正面临“严峻挑战”。中国和韩国目前在政治上处于僵持局面。
北京现代是韩国现代汽车(005380.KS)与北汽集团(1958.HK)组建的合资公司。徐和谊是在上海车展作出上述表示的。
3月现代汽车与其关联企业起亚汽车(000270.KS)在中国的汽车销售总量较上年同期骤降52%，因为韩国部署萨德反导系统的决定在中国引发反韩浪潮。
“目前，鉴于复杂的政治、经济和市场竞争环境，北京现代面临着严峻的市场挑战，”徐和谊表示，他并称公司将不会放慢在中国市场的创新步伐。(完)
(编译 王兴亚；审校 戴素萍)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。