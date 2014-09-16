现代汽车将在中国建立两家新工厂 而非一家--消息

路透首尔/上海9月16日 - 两位熟悉内情的消息人士周二对路透表示，韩国汽车制造商现代汽车(005380.KS)计划在中国建立两家新工厂，而非一家。

其中一位消息人士称，增建一家工厂的决定是为了满足中国政府的要求。中国官员希望现代汽车能够在河北省建立一家工厂，作为北京市、天津市与河北省发展计划的一个部分。

现代汽车在北京有三家工厂，该公司3月签署初步协议，将在重庆建立一家工厂。

一位消息人士称，现代斥资10亿美元的重庆工厂计划于2016年初启用，但投产时间可能会稍晚，因为尚未取得中国中央政府的许可。

这两位消息人士表示，现代汽车目前计划2016年将河北黄骅工厂投产，时间早于重庆工厂。

其中一人说，“这就是所谓的一石二鸟”，兴建两座工厂将同时取悦于中央和重庆地方政府。

这两名知情人士没有透露姓名，因为该计划仍保密。

中国甫公布8月外商直接投资降至至少两年半低点，而其他经济数据也表现疲弱。

现代汽车8月在华销量下降1%，至84,516辆，上年同期为85,091辆。

计划的更改还让人联想到，由于广州和长沙皆争取新车厂落脚，菲亚特克莱斯勒(Fiat Chrysler)中国合作伙伴广州汽车集团(601238.SS)，最后决定将建两座车厂。

现代汽车发言人在电邮声明中称，有关在中国建新厂事宜尚未作出任何决定。(完)

(编译 高琦/杜明霞/王颖；审校 蔡美珍)

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