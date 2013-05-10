现代汽车拟在中国建第四座汽车工厂

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透首尔5月10日 - 韩国现代汽车(005380.KS)副董事长周五表示，考虑在中国建设第四座汽车工厂，其正在寻求扩大海外产量，以应对本币坚挺以及劳资问题导致国内成本不断增加。
“我们预计在中国的产能到2015年和2016年将受到约束...正考虑在中国西部建厂以扩产，”Hsueh Yung-hsing对记者称。
Hsueh还表示，起亚汽车(000270.KS)在华第三座工厂的建设进度或将提前两个月，在2014年2月前完工。(完)
(编译 王兴亚; 审校 于春红)
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路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透纽约/伦敦4月7日 - 金价周五触及五个月高位，此前美国就业数据削弱了美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息预期，但金价回吐多数涨幅，因美元上涨和避险需求减弱。
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。