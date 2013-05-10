现代汽车拟在中国建第四座汽车工厂

路透首尔5月10日 - 韩国现代汽车(005380.KS)副董事长周五表示，考虑在中国建设第四座汽车工厂，其正在寻求扩大海外产量，以应对本币坚挺以及劳资问题导致国内成本不断增加。

“我们预计在中国的产能到2015年和2016年将受到约束...正考虑在中国西部建厂以扩产，”Hsueh Yung-hsing对记者称。

Hsueh还表示，起亚汽车(000270.KS)在华第三座工厂的建设进度或将提前两个月，在2014年2月前完工。(完)

(编译 王兴亚; 审校 于春红)

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