在中韩外交僵局背景下 现代汽车在华一家工厂关闭一周

资料图片：2010年1月，现代汽车在北京一家工厂的自动化生产线。 REUTERS/Grace Liang

路透首尔3月27日 - 韩国现代汽车(005380.KS)周一表示，已暂停一家中国工厂的生产，为期一周。这令外界担忧，中韩两国的外交僵局可能会伤害现代在中国市场的销售。

从化妆品公司到零售商，韩国企业称他们在中国已成为攻击目标，因中国反对韩国部署美国战区高空区域防御系统(萨德)的计划。中国担心该系统强大的雷达可覆盖其疆域。

现代中国工厂关闭的消息是韩国网络媒体ChosunBiz周日最先报导的，该消息推动现代汽车股价周一大跌3%。该股后来小幅反弹，收低1.2%。

现代汽车联属企业起亚汽车(000270.KS)和现代摩比斯 (012330.KS)亦收低。

现代汽车称，从3月24日至4月1日暂停在河北工厂的生产，以便检查生产线改进技术。该汽车生产商在中国还有另外三家乘用车工厂。中国市场约占到其总销量的四分之一。目前尚无更多细节。

业内官员及分析师称，此次暂停可能旨在降库存，应对在政治紧张及竞争加剧背景下中国销售放缓的局面。

据Hi Investment & Securities分析师Ko Tae-bong，现代汽车3月在中国的销量有可能同比下滑，而1-2月均为增长。

**来自中国的竞争**

现代汽车在中国正面对市场份额不断下滑的困境，在运动型车(运动休旅车，SUV)越来越流行之际，现代汽车的产品线更多是轿车。

以SUV为主要增长点的中国吉利汽车(0175.HK)此前公布，获利创八年来最高，凸显出这些力推低价SUV的中国车企所带来的威胁。

现代汽车在河北车厂生产Verna紧凑型轿车，其不到六个月前刚刚上线。

而该公司计划今年稍后在中国的第五家车厂就将投产。现代汽车中国业务与北汽集团拥有一家各持50%权益的合资企业。

现代汽车高管此前曾称，该公司与中国企业的业务联系意味着，不太可能因为韩国部署萨德系统，导致中韩政治僵局下的主要惩罚目标。(完)