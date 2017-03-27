在中韩外交僵局背景下 现代汽车在华一家工厂关闭一周

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透首尔3月27日 - 韩国现代汽车(005380.KS)周一表示，已暂停一家中国工厂的生产，为期一周。这令外界担忧，中韩两国的外交僵局可能会伤害现代在中国市场的销售。
从化妆品公司到零售商，韩国企业称他们在中国已成为攻击目标，因中国反对韩国部署美国战区高空区域防御系统(萨德)的计划。中国担心该系统强大的雷达可覆盖其疆域。
现代中国工厂关闭的消息是韩国网络媒体ChosunBiz周日最先报导的，该消息推动现代汽车股价周一大跌3%。该股后来小幅反弹，收低1.2%。
现代汽车联属企业起亚汽车(000270.KS)和现代摩比斯 (012330.KS)亦收低。
现代汽车称，从3月24日至4月1日暂停在河北工厂的生产，以便检查生产线改进技术。该汽车生产商在中国还有另外三家乘用车工厂。中国市场约占到其总销量的四分之一。目前尚无更多细节。
业内官员及分析师称，此次暂停可能旨在降库存，应对在政治紧张及竞争加剧背景下中国销售放缓的局面。
据Hi Investment & Securities分析师Ko Tae-bong，现代汽车3月在中国的销量有可能同比下滑，而1-2月均为增长。
**来自中国的竞争**
现代汽车在中国正面对市场份额不断下滑的困境，在运动型车(运动休旅车，SUV)越来越流行之际，现代汽车的产品线更多是轿车。
以SUV为主要增长点的中国吉利汽车(0175.HK)此前公布，获利创八年来最高，凸显出这些力推低价SUV的中国车企所带来的威胁。
现代汽车在河北车厂生产Verna紧凑型轿车，其不到六个月前刚刚上线。
而该公司计划今年稍后在中国的第五家车厂就将投产。现代汽车中国业务与北汽集团拥有一家各持50%权益的合资企业。
现代汽车高管此前曾称，该公司与中国企业的业务联系意味着，不太可能因为韩国部署萨德系统，导致中韩政治僵局下的主要惩罚目标。(完)
(编译 王颖/刘秀红/于春红; 审校 艾茂林/高琦/屈桂娟)
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。