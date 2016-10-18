现代汽车新的中国工厂将生产针对中国市场的环保车型

路透首尔10月18日 - 现代汽车(005380.KS)周二表示，公司在中国的两家新厂将生产针对当地市场的环保车型；该汽车企业正在努力抵御来自中国厂商的竞争。

现代汽车表示，位于常州的最新中国车厂已建设完工，明年还将在重庆再建一座工厂。

现代汽车在声明中称，新厂将生产各种不同规格的车型，与中国低价车竞争。该公司还称，计划最早从明年初开始，销售一款专为中国市场设计的运动型车(运动休旅车，SUV)。

现代汽车表示，计划在2020年之前在中国生产九款环保车型，届时这些车型将占其在中国销量的10%。(完)