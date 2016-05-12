独家：现代汽车将在中国生产低价SUV 与本土对手竞争--消息

今年中国一二线城市写字楼市场承压 商铺租金上行乏力--世邦魏理仕
路透上海1月17日 - 国际物业顾问--世邦魏理仕最新中国商业地产报告预计，金融混业经营、科技行业迭代增长与消费服务升级浪潮催生中国写字楼市场新需求，但供应持续高峰下一二线城市皆会承压；而商铺等零售物业今年亦将因供应集中，租金上行乏力。
路透首尔5月12日 - 了解公司计划的消息人士对路透表示，韩国现代汽车(005380.KS)和关联企业起亚汽车(000270.KS)计划从明年起在其最大市场--中国推出三款低价运动型车(SUV)。
他们首度为中国市场生产低价车型，标明这两家韩国车商改变路线。之前他们以较旧车型取悦对价格敏感的中国买家，但随着中国本土品牌崛起，这个策略已经行不通。
公司方数据显示，由于受到长城汽车(601633.SS)等中国对手崛起的冲击，现代和起亚汽车去年在中国市场份额从2014年的10.4%下滑至8.9%，创下七年低点。年销量跌幅根据IHS Automotive数据在中国十大车商中居首。
现代汽车与起亚汽车是在2002年才在中国设厂生产，脚步落后大众汽车(福斯汽车, Volkswagen) (VOWG_p.DE)和通用汽车(GM.N)。但中国品牌效仿现代汽车模式，以时尚但负担得起的小型车夺取市场份额。而如今，战场已经从轿车转至SUV。
两位消息人士对路透说，现代汽车计划从2017年11月起在常州工厂生产一款紧凑型的基本款SUV；从2018年起在重庆新厂生产一款超小型SUV。
另外两位消息人士说，起亚将在2018年推出超小型入门级SUV，其中一位人士还说，起亚计划明年在中国推出中型SUV。
“现代汽车在中国刚起步的环节错失机会后，现在正急起直追打造小型SUV系列，”消息人士说。由于计划未公开，消息人士不愿具名。(完)
(编译 李婷仪 审校 徐文焰)
路透上海1月17日 - 国际物业顾问--世邦魏理仕最新中国商业地产报告预计，金融混业经营、科技行业迭代增长与消费服务升级浪潮催生中国写字楼市场新需求，但供应持续高峰下一二线城市皆会承压；而商铺等零售物业今年亦将因供应集中，租金上行乏力。
路透北京1月17日 - 中国国内财经媒体--财新网周二报导称，银监会主席尚福林在2017年全国银行业监督管理工作会议上指出，将尽快制定新设市场化债转股实施机构试点管理办法，明确设置条件、业务范围，风险管理等事项。同时，加强对各参与主体的行为约束，确保银行债权能够真实出售，有效实现风险隔离。
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。