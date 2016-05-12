独家：现代汽车将在中国生产低价SUV 与本土对手竞争--消息

路透首尔5月12日 - 了解公司计划的消息人士对路透表示，韩国现代汽车(005380.KS)和关联企业起亚汽车(000270.KS)计划从明年起在其最大市场--中国推出三款低价运动型车(SUV)。

他们首度为中国市场生产低价车型，标明这两家韩国车商改变路线。之前他们以较旧车型取悦对价格敏感的中国买家，但随着中国本土品牌崛起，这个策略已经行不通。

公司方数据显示，由于受到长城汽车(601633.SS)等中国对手崛起的冲击，现代和起亚汽车去年在中国市场份额从2014年的10.4%下滑至8.9%，创下七年低点。年销量跌幅根据IHS Automotive数据在中国十大车商中居首。

现代汽车与起亚汽车是在2002年才在中国设厂生产，脚步落后大众汽车(福斯汽车, Volkswagen) (VOWG_p.DE)和通用汽车(GM.N)。但中国品牌效仿现代汽车模式，以时尚但负担得起的小型车夺取市场份额。而如今，战场已经从轿车转至SUV。

两位消息人士对路透说，现代汽车计划从2017年11月起在常州工厂生产一款紧凑型的基本款SUV；从2018年起在重庆新厂生产一款超小型SUV。

另外两位消息人士说，起亚将在2018年推出超小型入门级SUV，其中一位人士还说，起亚计划明年在中国推出中型SUV。

“现代汽车在中国刚起步的环节错失机会后，现在正急起直追打造小型SUV系列，”消息人士说。由于计划未公开，消息人士不愿具名。(完)