北京现代召回逾12万辆IX35汽车

路透北京5月13日 - 中国质检总局周一在其网站发布公告称，北京现代汽车有限公司决定自5月13日起，召回121,835辆IX35汽车，以更换存在安全隐患的制动踏板开关。

公告指出，召回的车辆为2010年4月9日至2011年10月6日生产的部分IX35汽车。

公告没有披露北京现代在此期间所产IX35汽车的总数量以及接到相关投诉的数量，但指出该公司将为召回范围内的车辆免费更换合格的制动踏板开关。（完）

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