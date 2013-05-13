北京现代召回逾12万辆IX35汽车

中国长安与蔚来合组电动汽车合资事业
路透北京4月10日 - 中国电动汽车初创企业--蔚来汽车周日表示，中国第四大汽车制造商长安汽车将与蔚来设立合资事业，在研究及销售电动汽车的研究及销售。
路透北京5月13日 - 中国质检总局周一在其网站发布公告称，北京现代汽车有限公司决定自5月13日起，召回121,835辆IX35汽车，以更换存在安全隐患的制动踏板开关。
公告指出，召回的车辆为2010年4月9日至2011年10月6日生产的部分IX35汽车。
公告没有披露北京现代在此期间所产IX35汽车的总数量以及接到相关投诉的数量，但指出该公司将为召回范围内的车辆免费更换合格的制动踏板开关。（完）
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路透北京4月10日 - 中国电动汽车初创企业--蔚来汽车周日表示，中国第四大汽车制造商长安汽车将与蔚来设立合资事业，在研究及销售电动汽车的研究及销售。
路透香港4月10日 - 香港信报周一引述市场消息报导，中国将最快7月宣布中港“债券通”的详情，计划开通初期先推行北向买卖的“先北后南”做法；同时“债券通”可透过两大渠道，包括场外市场（OTC）和港交所进行交易。
路透上海4月10日 - 近期因资金困局而受高度关注的中国乐视网周一午间刊登公告预计，一季度公司净利将较去年同期基本持平，并称在获得融创中国等机构注资后，3月份起公司各业务线均已回归稳定增长态势。