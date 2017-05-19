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国际财经 | 2017年 5月 19日 星期五 08:27 BJT

韩国现代汽车否认将采用控股公司架构的报导

路透首尔5月19日 - 现代汽车(005380.KS)周五否认媒体有关其将设法引入控股公司架构的报导。

每日经济新闻周四引述投资银行消息人士的报导称，现代汽车和其他关联企业下周将举行董事会会议，讨论控股公司架构的计划。

现代汽车在监管文件中表示，该报导“不实”。(完)

(编译 戴素萍 审校 白云)

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