现代汽车高管称该公司正在开发电动车专用平台

路透韩国龙仁市3月30日 - 韩国现代汽车(005380.KS)一位高管周四对路透表示，该公司正在开发一款电动车专用平台，以期在这一领域追赶上特斯拉。

现代汽车环保汽车负责人Lee Ki-sang表示，尽管该平台不会很快完成，但现代汽车和旗下的起亚汽车(000270.KS)计划在明年基于现有平台推出小型电动运动型车(运动休旅车，SUV)。

他表示，现代汽车的电动车平台将能够在底盘加装电池组，扩大电池容量，并增加车内空间。

“电动车平台需要大量的前置投资，但我们要做，为将来做准备，”Lee Ki-sang在现代汽车位于龙仁市的绿色汽车研究中心表示。不过他没有透露开发成本。

分析师称，现代汽车别无选择，只有加入特斯拉、通用汽车(GM.N)和戴姆勒(DAIGn.DE)旗下奔驰(Mercedes-Benz/平治/宾士)等车商的行列，成立单独的电动汽车平台，以便保持在行业中的地位。

“这个单独的平台起初可能会亏损，但如果不能推出300、500和600公里等远距离车型，现代汽车将被甩在后头，”Hi Investment & Securities的分析师Ko Tae-bong说。

李基相说，起亚汽车也在生产第一款燃料电池车。

尽管现代汽车增强了对电动汽车市场的规划，但考虑到中国和其他市场计划取消政府补贴，李基相对电动汽车前景持谨慎态度。

他说，有限的充电设施和电池技术问题，例如远距离汽车需要长时间充电，都在抑制需求。

李基相预计到2025年，电动汽车将占到全球汽车总销量的约10%，目前占比约为1%，中国将走在前头。相比之下，燃料电池汽车可能要到2025年才会开始迅速发展，但长期来看具有潜力。

他还说，在中国，由于韩国产电池在补贴方面受限，现代汽车考虑采用宁德时代新能源科技股份有限公司(CATL)或其他中国企业生产的电池。

他说，为了达到中国电动汽车配额要求，现代汽车和起亚汽车计划推出其中国独有轿车和运动型车(运动休旅车，SUV)的电动汽车车型，同时也在准备与中国合作伙伴生产本土品牌的电动汽车车型。(完)