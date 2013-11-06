（修正）现代汽车扩大Genesis车型召回范围

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路透底特律11月5日 -现代汽车(005380.KS)在美国扩大Genesis车型的召回范围，以解决可能发生的制动问题。

该公司称，将在召回2009年款Genesis基础上，进一步召回2012年车型，以包括2012年3月生产的16,000辆车，总计召回数量将增加至43,500辆。

上个月，现代汽车在美国召回了27,500辆Genesis，以更换制动液。该公司还在韩国召回了103,214辆Genesis。

根据提交给美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)的文件，上述召回行动将于12月底前开始。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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