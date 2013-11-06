（修正）现代汽车扩大Genesis车型召回范围

BIS总经理卡鲁阿纳称各国央行应准备让利率正常化
路透法兰克福4月11日 - 国际清算银行(BIS)总经理卡鲁阿纳周二表示，主要央行应准备让货币政策正常化，因通缩风险几乎已从这些经济体中消失，且经济成长正在回温。
（修正内文前两段内的错字）
路透底特律11月5日 -现代汽车(005380.KS)在美国扩大Genesis车型的召回范围，以解决可能发生的制动问题。
该公司称，将在召回2009年款Genesis基础上，进一步召回2012年车型，以包括2012年3月生产的16,000辆车，总计召回数量将增加至43,500辆。
上个月，现代汽车在美国召回了27,500辆Genesis，以更换制动液。该公司还在韩国召回了103,214辆Genesis。
根据提交给美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)的文件，上述召回行动将于12月底前开始。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透法兰克福4月11日 - 国际清算银行(BIS)总经理卡鲁阿纳周二表示，主要央行应准备让货币政策正常化，因通缩风险几乎已从这些经济体中消失，且经济成长正在回温。
路透莫斯科4月11日 - 俄罗斯塔斯社周二援引俄能源部长诺瓦克报道称，俄罗斯将很快开始与本国产油商讨论有关延长与石油输出国组织(OPEC)协同减产协议的可能性。
路透马尼拉4月11日 - 菲律宾两家最大镍矿商--亚洲镍业(Nickel Asia)及全球镍铁控股(Global Ferronickel Holdings)周二表示，由于来自中国的需求持续增长，今年镍价将强劲。