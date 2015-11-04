现代汽车将以独立品牌Genesis推进高价汽车市场

路透北京11月3日 - 韩国汽车厂商现代汽车(005380.KS)看来准备推出独立品牌Genesis高价系列产品，该公司寻求提高因韩元升值而受到压缩的获利能力。

三位消息人士表示，现代料将最快于周三宣布该行动。

一位消息人士称，现代计划以单独的全球性品牌来推出Genesis，不过这一系列的产品可能透过目前现代品牌经销管道来销售，至少目前是如此。

该项计划可望在一定程度上，实现现代汽车集团主席郑梦九长久以来将现代推往更高端市场的雄心壮志。

现代汽车不愿置评。(完)