现代汽车将以独立品牌Genesis推进高价汽车市场

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透北京11月3日 - 韩国汽车厂商现代汽车(005380.KS)看来准备推出独立品牌Genesis高价系列产品，该公司寻求提高因韩元升值而受到压缩的获利能力。
三位消息人士表示，现代料将最快于周三宣布该行动。
一位消息人士称，现代计划以单独的全球性品牌来推出Genesis，不过这一系列的产品可能透过目前现代品牌经销管道来销售，至少目前是如此。
该项计划可望在一定程度上，实现现代汽车集团主席郑梦九长久以来将现代推往更高端市场的雄心壮志。
现代汽车不愿置评。(完)
(编译 戴素萍 审校 李婷仪)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。