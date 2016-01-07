现代汽车将推出一款混动汽车 挑战丰田普锐斯的市场地位

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透首尔1月7日 - 韩国现代汽车(005380.KS)周四发布了首款油电混合动力汽车，在低油价影响节油汽车需求的背景下，成为少数几家挑战丰田汽车(7203.T)旗下普锐斯混动汽车的厂商之一。
现代汽车高级副总裁Lee Ki-sang表示，尽管低油价刺激了高油耗汽车的需求并抑制节油汽车需求，但汽车厂商必须增加清洁能源汽车的销售以满足严格的排放标准，除此之外别无选择。
“油价可能会降低混合动力汽车的销售。但这是我们必须要走的路，”Lee说。
现代汽车表示，这款名为IONIQ的紧凑型轿车在韩国每升汽油可行驶22.4千米，或每加仑52.7千米。新车将在1月中旬在本土市场推出，起售价为2,290万韩元(19,145美元)。
韩国市场上最新型的普锐斯还没有推出，不过Lee表示IONIQ将在美国和韩国市场上以燃油经济性击败前者。(完)
(编译 王洋; 审校 王丽鑫)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。