韩国媒体称现代和起亚今年在华销量或远逊目标 因中韩政治争端

路透首尔4月14日 - 韩国媒体Aju Business Daily援引一位企业高管称，受政治紧张局势影响，现代汽车(005380.KS)和起亚汽车(000270.KS)预计他们今年在中国的汽车销量很难达到100万辆，该数据仅为两家车商最初销售目标的一半左右。

受韩国计划部署萨德系统引发的反韩情绪打击，这两家公司3月在华汽车销量总计较上年同期锐减52%。

“鉴于没人想买(现代车)，推出新车型和促销没有太大意义，”报导援引两家公司中国业务主管Hsueh Yung-hsing的话称。

相比之下，日本丰田汽车(7203.T)、本田汽车(7267.T)及美国通用汽车(GM.N) 3月在华汽车销量均增长。

Hsue并称，长期前景可能黯淡，他指出2012年日本与中国的领土争端在一段时间内打击了日本车商的销售。

“日本用了三年时间才摆脱与中国的外交争端。如果车卖得不好，我们的经销商都会弃我们而去，至少要两年时间才能夺回市场(份额)，”报导援引Hsue的话称。

现代汽车的一位发言人未予置评。

据消息人士说，这两家车商3月大幅削减了中国市场的汽车产量。

中国为全球最大汽车市场，现代和起亚汽车两家业者2016年中国销售占整体海外销售超过四分之一。(完)