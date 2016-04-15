现代和起亚汽车仍将实现今年销售增1.5%的目标--董事长

路透首尔4月15日 - 韩国现代汽车(005380.KS)和起亚汽车(000270.KS)的董事长郑梦九周五表示，尽管第一季汽车销量下滑6%，但两家公司仍有望实现合并汽车销售总量的年增长目标。

现代和起亚汽车合在一起的销量在全球排第五，两家公司今年的目标是销售增长1.5%至801万辆。相比之下，全球汽车业预计今年成长2.9%。

现代和起亚的1-3月汽车销量降至181万辆，因在中国和其它新兴市场的销售疲软。(完)