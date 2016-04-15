现代和起亚汽车仍将实现今年销售增1.5%的目标--董事长

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透首尔4月15日 - 韩国现代汽车(005380.KS)和起亚汽车(000270.KS)的董事长郑梦九周五表示，尽管第一季汽车销量下滑6%，但两家公司仍有望实现合并汽车销售总量的年增长目标。
现代和起亚汽车合在一起的销量在全球排第五，两家公司今年的目标是销售增长1.5%至801万辆。相比之下，全球汽车业预计今年成长2.9%。
现代和起亚的1-3月汽车销量降至181万辆，因在中国和其它新兴市场的销售疲软。(完)
(编译 高琦 审校 王兴亚)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。