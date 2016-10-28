现代汽车及起亚汽车以4120万美元与美国33个州和解油耗效能诉讼

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透华盛顿10月27日 - 美国的州检察长周四称，韩国车企现代汽车(005380.KS)及其子公司起亚汽车(000270.KS)将支付4,120万美元，以了结美国33个州针对其2012年虚报燃油经济性的调查。
现代汽车称，同意和解州消费者保护诉讼，但不承认违反了任何法律。该公司还称，对现代和起亚4,120万美元的罚款，涵盖检察长“调查成本”。
起亚汽车称，很高兴该问题得到解决。
美国政府在2014年因这两家车企夸大燃油经济性等级，向其开出3.5亿美元罚单。根据协议，现代汽车和起亚汽车支付了1亿美元罚款，斥资约5,000万美元来防止今后的违规行为，同时被没收了估计价值超过2亿美元的排放配额。
此外，这两家公司还在2013年同意支付3.95亿美元解决车主的索赔。(完)
(编译 侯雪苹；审校 李婷仪)
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路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。