现代汽车及起亚汽车以4120万美元与美国33个州和解油耗效能诉讼

路透华盛顿10月27日 - 美国的州检察长周四称，韩国车企现代汽车(005380.KS)及其子公司起亚汽车(000270.KS)将支付4,120万美元，以了结美国33个州针对其2012年虚报燃油经济性的调查。

现代汽车称，同意和解州消费者保护诉讼，但不承认违反了任何法律。该公司还称，对现代和起亚4,120万美元的罚款，涵盖检察长“调查成本”。

起亚汽车称，很高兴该问题得到解决。

美国政府在2014年因这两家车企夸大燃油经济性等级，向其开出3.5亿美元罚单。根据协议，现代汽车和起亚汽车支付了1亿美元罚款，斥资约5,000万美元来防止今后的违规行为，同时被没收了估计价值超过2亿美元的排放配额。

此外，这两家公司还在2013年同意支付3.95亿美元解决车主的索赔。(完)