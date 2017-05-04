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中国财经 | 2017年 5月 4日 星期四 16:58 BJT

现代汽车和起亚汽车4月在华销量双双锐减逾60%--消息人士

路透首尔5月4日 - 两名消息人士对路透称，韩国现代汽车(005380.KS) 4月中国销量较上年同期下滑64%至35,009辆，受政治紧张局势影响。

这两名消息人士还称，现代汽车旗下的起亚汽车(000270.KS)在华销量下滑68%至16,050辆。由于相关数据没有公布，两名消息人士不愿透露姓名。(完)

(编译 侯雪苹；审校 王洋)
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