现代汽车和起亚汽车4月在华销量双双锐减逾60%--消息人士

渤海金控孙公司拟向波音采购75架飞机 目录价约84亿美元
路透上海6月21日 - 全球第四大飞机租赁集团--渤海金控周三公告称，全资子公司Avolon之全资子公司AALL周二与波音公司签署了飞机采购谅解备忘录，AALL拟向波音公司采购75架飞机，按波音公布的目标价格，这批飞机总价值约为84亿美元。
路透首尔5月4日 - 两名消息人士对路透称，韩国现代汽车(005380.KS) 4月中国销量较上年同期下滑64%至35,009辆，受政治紧张局势影响。
这两名消息人士还称，现代汽车旗下的起亚汽车(000270.KS)在华销量下滑68%至16,050辆。由于相关数据没有公布，两名消息人士不愿透露姓名。(完)
(编译 侯雪苹；审校 王洋)
路透上海6月21日 - 全球第四大飞机租赁集团--渤海金控周三公告称，全资子公司Avolon之全资子公司AALL周二与波音公司签署了飞机采购谅解备忘录，AALL拟向波音公司采购75架飞机，按波音公布的目标价格，这批飞机总价值约为84亿美元。
路透上海6月21日 - 中国股市沪综指周三开盘上涨0.29%，因MSCI明晟稍早宣布计划自明年6月起将A股纳入MSCI新兴市场指数。
路透上海6月21日 - 中国股市沪综指周二收跌0.14%。沪深证交所融资融券余额当日增加0.2亿元人民币，连续两日上升；两市两融余额为8,718.5亿元。