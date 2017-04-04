韩国现代和起亚汽车在中国减产 因中韩外交关系紧张--消息（更新版）

(新增现代汽车3月中国及美国销售数据)

路透首尔首尔4月4日 - 消息人士表示，韩国现代汽车(005380.KS)和起亚汽车(000270.KS)削减在中国的生产，因两国关系紧张以及中国品牌的竞争严重打击其销售，并对获利构成威胁。

中国为全球最大汽车市场，两家业者2016年中国销售占整体海外销售超过四分之一，但其3月销售遭到反韩情绪及吉利汽车(0175.HK)等业者竞争的严重打击。

韩国联合通讯社周二报导指出，现代及起亚3月中国销售合计较上年同期下滑52%，不仅危及两家车商的获利，韩国相关供应商也受牵累。

2月底时韩国乐天集团同意提供土地，以在首尔近郊部署美国萨德反导系统，两国政治关系急速冷冻。此举激怒了中国政府，尽管韩国政府表示这是对于朝鲜的核威胁做出回应，而非针对中国。

包括乐天集团在内的韩国企业成为中国反韩情绪的箭靶，中国国营媒体呼吁抵制，在当地遭到抗议，并暂时停业。

但分析师和消息人士称，对于韩国车企而言，这场风波只是另一个头疼的问题，他们的长期挑战是如何在中国和美国市场竞争。在这两个市场，韩国车企的主流轿车车型的市场份额被运动型车(运动休旅车，SUV)抢走。

“中国市场不再是现代汽车的摇钱树了，”韩国产业研究院高级研究员Lee Hang-koo称。

他补充说，现代汽车的问题是其“全球战略失败”造成的结果。

**削减生产班次**

其中的两名消息人士对路透称，起亚汽车削减了其中国工厂的生产班次。其中一位称，现代自3月中旬起在北京的三个工厂也已减少班次。

这些消息人士以此事没有公布为由不愿透露姓名。上述车企在周二未予置评。

现代汽车已在3月24日至4月4日期间，暂停了其河北工厂的生产。至于减少生产班次会如何影响就业尚不得知。

这些企业周一称，消费者对中国的韩国产品兴趣寡然，可能拖累3月的海外销售。他们没有透露下降的具体数据。

0415GMT，现代汽车股价跌2.88%，起亚汽车则跌0.81%。(完)