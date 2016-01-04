现代汽车和起亚汽车预计2016年销量增长低于整体产业（更新版）

(新增现代汽车集团主席与分析师评论，现代汽车股价)

路透首尔1月4日 - 韩国现代汽车(005380.KS)及其关联企业起亚汽车(000270.KS)预计，今年合计销量将增长1.5%，落后于整体产业的预期增幅。2015年这两家公司未能实现销售目标，为2008年金融危机以来首次。

曾为全球汽车产业佼佼者的这两家韩国车企，最近几年势头减弱。日本与美国同业在美国市场发动反击，而中国和其他新兴市场的需求则放缓。

分析师表示，由于中国实行小排量汽车减税政策，现代汽车和起亚汽车的中国销量今年有望回升。但俄罗斯、巴西和其他主要新兴市场的需求将保持低迷。二者在韩国和美国的销量反弹预计也较弱。现代汽车和起亚汽车合计销量全球排名第五。

“业务不确定性上升了，”现代汽车集团主席郑梦九周一在声明中表示。

“由于中国经济放缓、低油价，以及美国升息给新兴市场造成的不安，全球经济预计继续低速成长，”他说。

两家公司预计2016年在全球销售总量或将增长1.5%至813万辆，增幅低于其智库估计的整体产业销量增幅2.9%。

两公司2015年销量持平于801万辆，未能达到820万辆的目标。

现代汽车的目标是2016年全球销量达到501万辆，起亚汽车的销售目标定在312万辆。两家公司没有立即公布各自2015年的具体销量。

2016年销量目标低于三星证券分析师Esther Yim原本预估的820万辆。“我预计，除中国外，全球汽车市场将处境艰难，”她说。

起亚汽车计划2016年上半年建立首家墨西哥工厂，而现代汽车在中国的第四家工厂将在下半年投产。

现代和起亚股价周一盘中分别下跌2.68%和3%。

现代汽车股价2015年挫跌12%，在全球主要车企中表现第二差，仅好于大众汽车(VOWG_p.DE)。起亚汽车股价去年上涨1%，不及大盘.KS11同期2%的涨幅。(完)