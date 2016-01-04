现代汽车和起亚汽车预计2016年销量增长低于整体产业（更新版）

全球银行业已开始将迁移计划付诸实施 以应对英国硬退欧
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
(新增现代汽车集团主席与分析师评论，现代汽车股价)
路透首尔1月4日 - 韩国现代汽车(005380.KS)及其关联企业起亚汽车(000270.KS)预计，今年合计销量将增长1.5%，落后于整体产业的预期增幅。2015年这两家公司未能实现销售目标，为2008年金融危机以来首次。
曾为全球汽车产业佼佼者的这两家韩国车企，最近几年势头减弱。日本与美国同业在美国市场发动反击，而中国和其他新兴市场的需求则放缓。
分析师表示，由于中国实行小排量汽车减税政策，现代汽车和起亚汽车的中国销量今年有望回升。但俄罗斯、巴西和其他主要新兴市场的需求将保持低迷。二者在韩国和美国的销量反弹预计也较弱。现代汽车和起亚汽车合计销量全球排名第五。
“业务不确定性上升了，”现代汽车集团主席郑梦九周一在声明中表示。
“由于中国经济放缓、低油价，以及美国升息给新兴市场造成的不安，全球经济预计继续低速成长，”他说。
两家公司预计2016年在全球销售总量或将增长1.5%至813万辆，增幅低于其智库估计的整体产业销量增幅2.9%。
两公司2015年销量持平于801万辆，未能达到820万辆的目标。
现代汽车的目标是2016年全球销量达到501万辆，起亚汽车的销售目标定在312万辆。两家公司没有立即公布各自2015年的具体销量。
2016年销量目标低于三星证券分析师Esther Yim原本预估的820万辆。“我预计，除中国外，全球汽车市场将处境艰难，”她说。
起亚汽车计划2016年上半年建立首家墨西哥工厂，而现代汽车在中国的第四家工厂将在下半年投产。
现代和起亚股价周一盘中分别下跌2.68%和3%。
现代汽车股价2015年挫跌12%，在全球主要车企中表现第二差，仅好于大众汽车(VOWG_p.DE)。起亚汽车股价去年上涨1%，不及大盘.KS11同期2%的涨幅。(完)
(编译 张涛/王兴亚；审校 李爽/张若琪)
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。