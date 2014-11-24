现代和起亚提高2014年全球销量目标至800万辆

巴菲特旗下房地产经纪商与中国居外网达成营销协议
路透4月17日 - 美国投资大亨巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)掌管的一家房地产经纪商周一宣布，与中国最大的国际房地产网站居外网达成销售协议，希望能吸引到有意在美国置业的中国富裕人群。
路透首尔11月24日 - 韩国现代汽车(005380.KS)和起亚汽车(000270.KS)周一将2014年全球销售目标上调至至少800万辆，预计中国销量创纪录将抵消欧美销售成长放缓。
现代与起亚合在一起在全球汽车销量排行榜上名列第五。这两家公司在声明中表示，新的销售目标要比去年的实际销量高出约6%。
他们表示，印度、俄罗斯与巴西销量增长，亦将提升今年的整体销量。
韩国投资证券分析师Suh Sung-moon指出，推出新车款及扩大当地制造，将有助现代和起亚汽车在中国销售成长。
他表示，现代汽车今年可能无法达成其美国销售目标，因新款Sonata的接受度不如预期。
欧洲方面，现代汽车预计在本月将推出的新i20车款挹注下，销售可望复苏。
现代和起亚汽车1月为今年设定的全球销售目标为786万辆。(完)
(编译 张涛/张若琪 审校 李婷仪)
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