现代和起亚在韩国召回66万辆汽车

路透首尔9月25日 - 韩国现代汽车(005380.KS)及子公司起亚汽车(000270.KS)表示，正在韩国召回约66万辆汽车，以修复有问题的刹车切换。

此次召回涉及现代Genesis和Azera车型，以及起亚的Forte车型，针对已经影响逾200万辆汽车的问题。韩国交通部表示，自当前召回体系在2003年引入以来，这是在韩国最大的召回案。

4月，现代汽车和起亚汽车曾因同样问题在美国召回超过180万辆汽车，引发韩国和中国等其他市场出现一系列较小规模的召回。

“我们计划根据其他国家的监管规则和机制展开更多召回，”现代在一份声明中表示，并称总体规模尚未最终确定。

一位起亚汽车发言人表示，该公司在考虑因制动缺陷问题在其他国家召回车辆。他没有进行详细阐述。

现代和起亚汽车韩国4月时甫召回超过16万辆汽车，现又传出汽车召回事件，对其在本国的声誉是一大打击。

韩国交通部说，今日的召回行动总计召回662,519辆在2007-2011年间制造的汽车，以更换疑似有瑕疵的制动开关，这项功能瑕疵可能导致无法启动刹车灯，或者当踩下刹车踏板时无法取消巡航控制系统，此外还有其他问题。总计有15款现代和起亚车型受到影响。

现代汽车股价今日收低0.5%，起亚下跌2.1%。大盘.KS11周三收低0.5%。(完)

(编译 李婷仪 审校 王洋)

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