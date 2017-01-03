现代和起亚今年全球汽车销量料反弹 去年出现18年来首次下滑

油价小跌 因美国汽油库存降幅小于预期
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透首尔1月2日 - 韩国现代汽车(005830.KS)及其附属企业起亚汽车(000270.KS)周一预测2017年全球汽车销量将反弹5%，幅度高于预期，去年全年销量录得近20年来的首次下滑。
分析师称，由于俄罗斯等新兴市场企稳，且现代和起亚准备增加对美国和中国的供应，销量有望因此获得提振。
但因为这两家车商计划在中国和墨西哥扩大产能，而许多分析师预计中国、墨西哥和美国市场将放缓，利润可能承压。现代和起亚的合计汽车销量在全球排第五。
“随着全球经济继续低增长，贸易保护主义扩散，汽车业竞争加剧，不确定性比任何时候都高，”现代汽车集团主席郑梦九在致员工的新年信函中称。
2016年现代汽车年度获利可能连续第四年下滑。销量因轿车库存过大受到打击，这说明它错过了SUV需求旺盛的机遇，另外新兴市场疲弱也是个原因。
现代汽车去年汽车销量为486万辆，没有达到501万辆的销售目标；起亚汽车实际销量为302万辆，也低于目标的312万辆。
现代汽车2017年全球销量目标为508万辆，起亚全球销量目标为317万辆。(完)
(编译 白云; 审校 张荻)
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透纽约/伦敦5月24日 - 黄金周三上涨，因美元下滑，且美国联邦 储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录暗示，联储对加息 保持谨慎。 黄金对利率上升反应非常敏感，利率上升将增加持有非孳息黄金的机 会成本，提振美元，而黄金是以美元计价。 1850 GMT，现货金报每盎司1,256.02美元，较周二上涨0.42% ，当日金价在连升两日后回落0.7%。 美国6月期金收跌0.2%，报每盎司1,253.1美元。 美联储发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息， 直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率为8 3%，预料美联储今年将再升息两次的机率为46%。 “黄金基本上无甚变动，在美联储会议记录后最初急升的势态消散， 因美
路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周三勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。