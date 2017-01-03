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国际财经 | 2017年 1月 3日 星期二 12:39 BJT

现代和起亚今年全球汽车销量料反弹 去年出现18年来首次下滑

路透首尔1月2日 - 韩国现代汽车(005830.KS)及其附属企业起亚汽车(000270.KS)周一预测2017年全球汽车销量将反弹5%，幅度高于预期，去年全年销量录得近20年来的首次下滑。

分析师称，由于俄罗斯等新兴市场企稳，且现代和起亚准备增加对美国和中国的供应，销量有望因此获得提振。

但因为这两家车商计划在中国和墨西哥扩大产能，而许多分析师预计中国、墨西哥和美国市场将放缓，利润可能承压。现代和起亚的合计汽车销量在全球排第五。

“随着全球经济继续低增长，贸易保护主义扩散，汽车业竞争加剧，不确定性比任何时候都高，”现代汽车集团主席郑梦九在致员工的新年信函中称。

2016年现代汽车年度获利可能连续第四年下滑。销量因轿车库存过大受到打击，这说明它错过了SUV需求旺盛的机遇，另外新兴市场疲弱也是个原因。

现代汽车去年汽车销量为486万辆，没有达到501万辆的销售目标；起亚汽车实际销量为302万辆，也低于目标的312万辆。

现代汽车2017年全球销量目标为508万辆，起亚全球销量目标为317万辆。(完)

(编译 白云; 审校 张荻)

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