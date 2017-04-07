现代和起亚将因发动机缺陷在韩召回171348辆汽车

路透首尔4月7日 - 韩国国土交通部周五称，现代汽车(005380.KS)和起亚汽车(000270.KS)计划在韩国召回171,348辆汽车，因发动机存在缺陷，可能“妨碍安全驾驶”。

此次召回涉及现代汽车的索纳塔(Sonata)、雅尊(Grandeur)以及起亚汽车的K5、K7和狮跑(Sportage)车型，这些车型配备2013年8月之前生产的2升及2.4升Theta 2汽油发动机。

国土交通部称，曲轴中的金属碎屑可能损坏发动机，从而可能导致发动机熄火。

现代汽车将在检查后将存在缺陷的发动机换成新发动机。(完)