现代和起亚将因发动机缺陷在韩召回171348辆汽车

欧洲央行称欧元区金融稳定风险受到遏制 但在某些方面有所上升
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行(ECB)周三在例行稳定评估报告中表示，过去六个月欧元区金融稳定风险受到遏制，但仍然严重，而且在某些领域甚至有所上升。
路透首尔4月7日 - 韩国国土交通部周五称，现代汽车(005380.KS)和起亚汽车(000270.KS)计划在韩国召回171,348辆汽车，因发动机存在缺陷，可能“妨碍安全驾驶”。
此次召回涉及现代汽车的索纳塔(Sonata)、雅尊(Grandeur)以及起亚汽车的K5、K7和狮跑(Sportage)车型，这些车型配备2013年8月之前生产的2升及2.4升Theta 2汽油发动机。
国土交通部称，曲轴中的金属碎屑可能损坏发动机，从而可能导致发动机熄火。
现代汽车将在检查后将存在缺陷的发动机换成新发动机。(完)
(编译 汪红英；审校 白云)
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行(ECB)周三在例行稳定评估报告中表示，过去六个月欧元区金融稳定风险受到遏制，但仍然严重，而且在某些领域甚至有所上升。
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