现代汽车高层持续大地震 美国执行长骤然去职

路透华盛顿/首尔12月21日 - 现代汽车(005380.KS)美国执行长Dave Zuchowski已辞去职务，即刻生效，这是该公司管理层洗牌的最新人事异动。现代汽车料连续第四年出现获利下滑。

在此之前，现代汽车过去三个月中已撤换了韩国销售主管及中国主管。现代汽车可能连续第二年无法达成全球销售目标。

现代汽车加上旗下分支起亚汽车 (000270.KS)，为全球以销量计第五大车商，一度放眼全球销售，但受新兴市场放缓，以及行业趋势已偏离其主流轿车车款等因素冲击。

对汽车交易期刊《Automotive News》称Zuchowski是因未能达成销售目标而遭解雇的报导，现代汽车发言人Chris Hosford不予置评。

现代汽车和起亚汽车的目标是把他们2016年的全球合计销量提高1.5%至，至813万辆。虽然该集团截至11月的美国销量增长2%，但其中以利润率较低的小型轿车为主，而非利润率更高的运动型车(运动休旅车，SUV)。

“这对现代汽车及其经销商而言是一大损失，”现代汽车的美国经销商Scott Fink谈及Zuchowski的离职时称。

现代汽车美国公司(Hyundai Motor America)称，该公司总顾问W. Gerald (Jerry) Flannery已临时接替Zuchowski。

“会立即开始物色Zuchowski的接替人选，”该公司补充说。

一位公司消息人士称，现代汽车可能聘请外部人士接替Zuchowski。

Zuchowski于2007年加盟现代汽车美国公司，2014年开始担任公司执行长。在此之前，他曾在马自达汽车(7261.T)和福特汽车(F.N)就职。(完)