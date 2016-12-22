现代汽车高层持续大地震 美国执行长骤然去职

（修正）日央行审议委员樱井真排除近期上调债券收益率目标的可能
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透华盛顿/首尔12月21日 - 现代汽车(005380.KS)美国执行长Dave Zuchowski已辞去职务，即刻生效，这是该公司管理层洗牌的最新人事异动。现代汽车料连续第四年出现获利下滑。
在此之前，现代汽车过去三个月中已撤换了韩国销售主管及中国主管。现代汽车可能连续第二年无法达成全球销售目标。
现代汽车加上旗下分支起亚汽车 (000270.KS)，为全球以销量计第五大车商，一度放眼全球销售，但受新兴市场放缓，以及行业趋势已偏离其主流轿车车款等因素冲击。
对汽车交易期刊《Automotive News》称Zuchowski是因未能达成销售目标而遭解雇的报导，现代汽车发言人Chris Hosford不予置评。
现代汽车和起亚汽车的目标是把他们2016年的全球合计销量提高1.5%至，至813万辆。虽然该集团截至11月的美国销量增长2%，但其中以利润率较低的小型轿车为主，而非利润率更高的运动型车(运动休旅车，SUV)。
“这对现代汽车及其经销商而言是一大损失，”现代汽车的美国经销商Scott Fink谈及Zuchowski的离职时称。
现代汽车美国公司(Hyundai Motor America)称，该公司总顾问W. Gerald (Jerry) Flannery已临时接替Zuchowski。
“会立即开始物色Zuchowski的接替人选，”该公司补充说。
一位公司消息人士称，现代汽车可能聘请外部人士接替Zuchowski。
Zuchowski于2007年加盟现代汽车美国公司，2014年开始担任公司执行长。在此之前，他曾在马自达汽车(7261.T)和福特汽车(F.N)就职。(完)
(编译 陈宗琦/侯雪苹；审校 白云/徐文焰)
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