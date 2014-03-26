（修正）现代汽车将签署备忘录 在华建新厂

国际油价可能再次下挫 因美国页岩油涌入市场--道达尔CEO
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total) 执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。
(修正第一段措辞，澄清是现代“在中国建立的第四座组装厂”，而非“在重庆的第四座组装厂”)
路透首尔3月26日 -韩国现代汽车(005380.KS)表示，集团主席郑梦九计划周四签署初步协议，在中国建立第四座汽车组装厂。
一位消息人士周三告诉路透，现代的中国合资公司可能向规划中的工厂投资约1万亿韩元(9.2648亿美元)，这座重庆新厂计划于2016年初投产。
该消息人士还表示，新厂的年产能为30万辆。(完)
(编译 王兴亚；审校 侯向明)
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