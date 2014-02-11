现代汽车重启产能扩张 在华兴建第四家工厂

路透首尔/北京2月11日 -两年前，75岁的韩国现代汽车集团主席郑梦九叫停了产能扩张，担心重蹈日本竞争对手丰田汽车(7203.T)在2000年代的覆辙，在过快扩张之后陷入质量问题的泥潭。

五位熟悉该集团计划的人士表示，现代汽车(005380.KS)及其关联企业起亚汽车(000270.KS)目前再次准备投资新的制造产能，正在墨西哥等具有潜力的市场进行可行性研究，并在全球最大汽车市场--中国为建立第四家工厂寻址。

郑梦九非正式地冻结产能，是为了在过去十年的快速发展之后，让工厂和零部件供应商稍作喘息，并将重点转向改进质量。他的这项指示仍然有效，但部分高管现在对于该集团汽车的质量更有信心。今年底之前，该集团就可能决定在中国新开一家现代汽车组装工厂。

“我们目前正在考虑中长期的产能投资计划，”一位现代集团高管称。像其他熟悉该计划的消息人士一样，他也不愿意具名，因他们未获授权对媒体谈论此事。

冻结扩张计划使得现代难以从现有工厂基础上挤出更多产能。而且，现代和起亚去年的工厂产能利用率达105%。了解现代工厂运作的一位咨询人员指出，该公司在美国乔治亚州及阿拉巴马州的工厂以最大负荷运作，两班制的工作制使产能利用率达到125-130%。

“即便该禁令对现代的利润非常有利，但如果这种方式再持续几年，恐也不是一个长久之计，”一位了解公司计划的人士表示。现代汽车运营利润率去年为9.5%，为汽车业的佼佼者。其同业日产(7201.T)的中期目标为利润率达到8%。

其中一位知情人士表示，郑梦九试图使现代免于重蹈丰田覆辙，促使其实施扩张禁令，意指丰田在将产能提高至远超过800万辆的同时，却以生产质量下降为代价。

“现代增长速度太快，担心他们的供应商跟不上步伐，”另一位了解公司想法的消息人士表示。

在高层为质量改进欢呼的同时，现代/起亚去年在美国的汽车召回数量却达到330万辆，排名第三，仅次于丰田和克莱斯勒。

现代汽车和起亚汽车计划今年全球售出786万辆车，高于2013年的756万辆；而前述可行性研究可能是将年产能扩充至逾800万辆的前奏。现代也曾研究建造第三座美国工厂，但鉴于市场竞争激烈，因此态度仍审慎。

现代/起亚销量及产能图表：link.reuters.com/jyc76v

**韩国车市接近高原停滞期**

再度有意在韩国以外扩增产能，可被视为这个相当仰赖出口的集团为抵抗韩元升值而作出的明显转变。现代和起亚汽车在全球销售的汽车约三分之二来自韩国，比例较日本同业要高得多。

但消息人士称，这么做更像是为了因应韩国劳工和其他成本上升及韩国市场成长前景迟滞。这些因素已促使通用汽车(GM.N)等其他厂商纷纷降低对韩国制造和出口的依赖。至于政治面因素，倒不是现代那么在意考虑的。

韩国约有5,000万人口，去年汽车销售150万辆。根据研究公司LMC Automotive，韩国汽车市场到2016年将达到约160万辆的顶点，随后维持在那个水平直到2020年。

“一直在评估投资机会。我们将依市场形势相应作出反应。”现代位于首尔的一位首席发言人BrianSir并称，近来侧重“质性增长”，这在多年快速成长后合乎常情。

可以肯定的是，即便在产能冻结时期，现代汽车与起亚汽车也在悄然进行产能提升，将年产能潜力从冻结前的约650万辆增至约740万辆。这一增长来自在产能扩张禁令发布前批准的产能提升，以及在可能的情况下增加夜班。

现代汽车与起亚汽车希望今年能通过在海外工厂增多加班、夜班，以及起亚在华第三家工厂投产，从而达到销售目标。起亚在华的第三家工厂在产能冻结前获批。

在2020年之前，中国汽车年销量可能达到3,500-3,800万辆。现代汽车正考虑将三座内地城市--重庆、西安和武汉之一作为新厂的潜在地址。如果这一计划敲定，第四家工厂将成为现代汽车在2012年之后的首次大规模制造产能投资。2012年，现代汽车在巴西的汽车组装工厂和中国第三家汽车工厂投产，这两个扩产项目分别是在2008和2010年宣布。

“坦率地说，中国消费者没有世界其他地方的人那么挑剔，”一位熟悉现代汽车想法的人士表示，“在这里扩张产能更容易。”

不过，新产能投资仍有可能遭到郑梦九的否决。(完)

(编译 朱晓军/张若琪/李爽；审校 张涛/李婷仪/张荻)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。