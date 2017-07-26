现代汽车第二季净利腰斩 中国和美国市场销量拖后腿

路透7月26日 - 韩国现代汽车(005380.KS)连续第14个季度业绩表现黯淡，因政治面因素持续拖累该公司在其最大市场--中国的销量，而且增加促销也未能提振其在美国的业务。

现代汽车与其关联企业起亚汽车(000270.KS)的汽车销量合计排名全球第五。现代汽车一直在押注获利逐步回升，但该计划受到中国反对韩国部署萨德反导弹系统的冲击。

截止6月的第二季，现代汽车净利达8,170亿韩元(7.2914亿美元)，较上年同期下降51%，且为连续第14个季度下滑。分析师此前平均预计净利为1.35万亿(兆)韩元。现代汽车第二季营业利润为1.34万亿韩元，营收达24.31万亿韩元。

2017年上半年，现代汽车在中国的零售销售骤降29%，因中国消费者愈发青睐运动型车(运动休旅车，SUV)，而现代汽车仍严重依赖轿车业务，因而举步维艰。

现代汽车计划于8月底在重庆开设一家新工厂，希望通过进军中国西南地区来抵消一部分销量的下滑，即便其在中国东部的其它工厂开工不足。

在美国市场，现代汽车1-6月销量下降7.4%，降幅仅次于其关联品牌起亚汽车，因美国市场上运动型车(运动休旅车，SUV)风头正劲，其主打产品索纳塔(Sonata)轿车表现不佳。

尽管现代汽车在美国大幅提高了购车优惠，仍无力阻止销量的下滑。

美国是现代汽车的第二大市场。本田汽车和丰田汽车等亚洲竞争者即将在本月于美国推出最新一代的中型轿车，相比之下现代推出的仅是索纳塔的小改款，由此可见其面临的竞争压力将更大。

公布业绩后现代汽车股价削减稍早的涨幅，0514GMT时涨幅为1%。(完)