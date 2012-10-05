中国反日情绪令现代汽车受益 9月在华销量同比增15%

视觉中国与腾讯战略合作 为自媒体提供正版图片和视频等
路透上海2月28日 - 中国视觉（中国）文化发展股份有限公司周二公告称，其子公司汉华易美（天津）图像技术公司与腾讯昨日签署战略合作协议，双方将共同建立资源库，为自媒体提供正版图片和视频等。
路透首尔10月5日电---韩国现代汽车(005380.KS)周五称,其9月在中国的汽车销量较上年同期增长15%至84,188辆,而钓鱼岛争端引发的反日情绪则冲击到日本同业的销售.
据路透收到的公司电子邮件答复,现代9月在华汽车销量较8月的75,158辆增加12%.现代没有说明销量增加的原因.
分析师认为,现代在中国生产伊兰特(Elantra)车型的新工厂於6月投产,让其能在部分日本同业受中国反日情绪冲击的情况下增加供应.(完)
--编译 白云;审校 张涛
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