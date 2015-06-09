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亚洲 | 2015年 6月 9日 星期二 08:51 BJT

韩国个股：现代汽车集团将削减国内运营支出

路透首尔6月9日 - 韩国现代汽车集团一发言人周二称，该集团将削减国内运营支出，削减规模将取决于下半年销售状况。

发言人拒绝说明削减成本的具体规模。此前韩国中央日报称该集团运营成本将减少30%，该报导未注明消息来源。

该发言人称，研发和赞助国际足球联盟(FIFA)的经费不在削减支出范围内。该集团包括现代汽车 和起亚汽车 。(完) (编译 王丽鑫；审校 张若琪)

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