现代汽车拟在2016年推出首款以电池为动力的电动车

路透韩国京畿道3月11日 -韩国现代汽车(005380.KS)计划在2016年推出首款以电池为动力的电动车。宝马(BMWG.DE)和日产汽车(7201.T)等企业已涉足目前初露端倪的电动车市场，现代汽车希望奋起直追。

现代汽车高级副总裁LeeKi-sang周二对记者称，“现代汽车准备在2016年推出电动车。”该公司关联企业起亚汽车(000270.KS)周二在韩国推出电池动力版的Soul紧凑型汽车。

为了因应美国等市场排放规则更趋严格，现代汽车已倾向于把氢燃料电池汽车作为下一代汽车的选择。而起亚汽车一直将业务重点放在电池动力汽车上。(完)

(编译 于春红; 审校 王翔琼/王冠中)

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