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货币新闻 | 2014年 11月 11日 星期二 09:47 BJT

韩国热股：现代汽车称拟回购4.13亿美元股票，推动股价跳升逾5%

路透首尔11月11日 - 韩国现代汽车 表示，将回购4,490亿韩元(4.13亿美元)股票，以提高股东价值，这推动该公司股价大涨逾5%。

现代汽车在监管文件中披露，计划回购3,668亿韩元普通股，和823亿韩元优先股。

关联企业起亚汽车 亦宣布回购2,209亿韩元股票，提振股价早盘上涨3.5%。(完)

(编译 杜明霞；审校 李爽)
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